Чистота и уют в Рыбнице живут

Как-то под занавес весенних деньков приехали гости. Проявив все правила гостеприимства, попотчевав их различными вкусностями, отправились знакомиться с нашим городом. В воздухе витал аромат цветов, также он был буквально пропитан запахом цветущих каштанов. Делясь впечатлениями, мои гости заметили чистоту и уют Рыбницы, а еще их сразу поразило количество зелени. Весь город буквально утопает в ней, отмечали они. Согласитесь, зачастую поглощенные трудовыми буднями мы не замечаем окружающую нас красоту. А стоит отвлечься от повседневной суеты и посмотреть вокруг, где радуют глаз пышные зеленые кроны деревьев, аллеи, украшающие дворы газоны и цветники. О работе тех, кто постоянно поддерживает в нашем городе атмосферу уюта, неразрывно связанную с зелеными насаждениями, рассказывает начальник Службы озеленения МУП «РПКХБ» Светлана Зинская…

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