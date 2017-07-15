Любви счастливые моменты

Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Сколько бы увлечений, материальных благ, друзей не было, без самых близких и родных жизнь кажется неполноценной. Семья символизирует верность и вечную любовь. Поэтому в Приднестровье, как и в России, принято отмечать 8 июля День семьи, любви и верности. Этот праздник олицетворяет преданность и верность своим родным, настоящую крепкую любовь и другие семейные ценности. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей республике…

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