На полях района жарко

Поля, покрытые «золотом» колосьев, которые под своей тяжестью наклонились к земле. Они готовы к сбору урожая и колышутся под легким дуновением ветерка. Для аграриев подобное зрелище, словно бальзам на душу, – это результат почти годового цикла работ. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо было приложить огромные усилия. Все нужно было сделать грамотно и вовремя: подобрать качественный посевной материал, уложить его в подготовленную почву, а после этого выполнить весь комплекс мер по уходу за посевами. Испытывала на прочность сельхозпроизводителей и погода. Но, судя по первым результатам жатвы, землепашцы сумели противопоставить капризам природы свое трудолюбие…

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