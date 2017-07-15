Найти пути взаимодействия

Сегодня первостепенная задача системы образования заключается в повышении его качества, которое отвечало бы требованиям современности. Ведь все чаще наблюдается снижение мотивации молодежи к обучению, а именно к поступлению в вуз на технические направления подготовки, требующие глубоких знаний по естественно-научным предметам. Специалисты уверены, один из способов решения поставленных задач в соответствии с государственными образовательными стандартами состоит в совершенствовании взаимодействия школ и вуза…

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