Погиб за наше будущее

Весна. Вряд ли можно встретить человека, которому бы не нравилось это время года. Оживает природа, просыпаясь от зимней спячки. А небо, на которое целую зиму не поднимались взоры, высокое, бесконечное. В 1992 году весна пришла на Приднестровскую землю также с цветами, ярким солнцем и пением птиц. Все было как обычно, только витавший в воздухе аромат весны перебивал запах пороха, а трели птиц то и дело прерывала оружейная канонада и взрывы. Такой увидел ее в последний раз ополченец Юрий Наильевич Гарифуллин. Он погиб, защищая республику, созданную волей народа. Погиб за наше с вами будущее…

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