Праздник стали и огня

Льется жидкий металл, летят искры, то жарко – то холодно, полумрак, скрежет металла. Огромные бадьи везут груду металла в жерло исполинской печи. Металлолом исчезает в огне, чтобы обрести новую жизнь. Вокруг спокойно ходят люди в касках, некоторые – ещё и в жаропрочных костюмах. Одни из рабочих следят за процессом непосредственно на месте, другие – на пульте управления печью. Здесь в цехах происходит настоящее волшебство, где металлолом превращается в стальную заготовку…

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