Призвание — быть педагогом

Обаятельная и яркая личность. Умный и талантливый педагог. Замечательный человек, талантливый руководитель. Внимательна к окружающим, деликатна и тактична. Увлечённая, целеустремленная, нестандартно мыслящая натура. Настоящий профессионал. Наталья Викторовна всегда в поиске, в реализации новых подходов и проектов. Она умеет найти общий язык со всеми, имеет активную жизненную позицию. Ею восхищаются дети, её уважают коллеги и родители учащихся. На свете есть тысячи профессий, все они нужны и интересны. Но каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям, а значит, найти свое призвание…

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