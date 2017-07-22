Подведены итоги, намечены задачи

На текущей неделе рыбницкие милиционеры подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2017 года. Кроме личного состава подразделения, в расширенном совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел ПМР полковник милиции Сергей Левинский, глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов, председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский, председатель суда г. Рыбницы Анна Лужацкая, прокурор Рыбницкого района и г. Рыбницы советник юстиции Руслан Калуцкий, руководитель Управления следственного комитета г. Рыбницы и Рыбницкого района подполковник юстиции Александр Иордатий. Рассмотрены показатели, отражающие деятельность Рыбницкого ОВД, обозначены проблемные вопросы, обсуждены пути их разрешения, а также определены задачи на второе полугодие нынешнего года…

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