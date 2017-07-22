Работаем по принципам социального партнёрства

Охране труда, технике безопасности, вопросам санитарии и гигиене труда в филиале Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в г. Рыбнице уделяется большое внимание. Работа в области охраны и безопасности труда организована в соответствии с Законом ПМР «Об охране и безопасности труда», законодательно-правовыми актами, основными принципами государственной политики в области охраны труда, Положением «Об организации работы по охране труда в Рыбницком филиале ПГУ»…

Продолжение читайте в газете «Новости» №29.