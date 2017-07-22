Тихая игра музыки разума

Пешка, ферзь, ладья. Шахматная фантазия уносит в необычный мир чудных фигур. Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей популярности даже в век расцвета компьютерных технологий. Одним из главных достоинств шахмат является развитие интеллектуальных способностей. Шахматы – это элитарная игра, которую обожали многие политические деятели, ученые, писатели, творческие люди разных эпох. Она по праву называется одной из древнейших игр человечества. Упоминание о шахматах можно найти в источниках полуторатысячелетней давности. Наш мозг получает бесценную интеллектуальную «зарядку», совершенствуется и развивается во время игры в шахматы. В чем же секрет такого успеха? В преддверии Международного дня шахмат мы решили в этом разобраться, в чем нам помогли юные рыбничане, в копилке которых уже немало наград в этом виде спорта…

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