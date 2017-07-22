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Труд ваш нужный и почётный — покорять огнём металл!

22.07.2017

Изображение 177-111Металлург – профессия сильных, упорных и надежных. И достижения в этой области – прежде всего достижения конкретных людей, их благородный труд и высокое профессиональное мастерство. Поколение за поколением вкладывали они в рабочий ритм предприятия свой труд и часть души, приводили на смену детей, зажигали огонь печей, плавили металл. Шагая в ногу со временем, Молдавский металлургический завод наращивает производственные мощности, обновляется и с уверенностью смотрит в завтрашний день…

Продолжение читайте в газете «Новости» №29.

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