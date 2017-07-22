Туберкулёз — не приговор

Сегодня при слове «туберкулез» у большинства людей начинается тревога и панический страх. И он обоснован, ведь туберкулез существует независимо от того, знаем мы о нем или нет. Медицина не стоит на месте. Сейчас появились новейшие способы диагностики и лечения данного заболевания. Но все же оно продолжает оставаться очень опасной болезнью. Благодаря слаженной работе различных служб, за последние годы ситуацию в Рыбнице удалось несколько улучшить. Во многом из-за проведения флюорографических осмотров. Что в себе таит этот коварный недуг, мы решили выяснить у заведующей Рыбницким противотуберкулезным диспансером Натальи Антонюк…

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