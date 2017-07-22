Выбор дальнейшего пути сделан!

С каждым годом порядок поступления в Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко претерпевает изменения. С этим приходится считаться. Сейчас на смену широкому «ассортименту» вступительных испытаний пришел один на всех – единый государственный экзамен. На его основании и зачисляют абитуриента. Вот уже первый этап приемной кампании этого года подошел к финишной прямой. Точнее, плавно перетек в новую фазу – процесс сдачи экзаменов и зачисления первокурсников. Каковы предварительные итоги и характерные особенности приемной кампании 2017 года, рассказал директор Рыбницкого филиала ПГУ Игорь Павлинов…

Продолжение читайте в газете «Новости» №29.