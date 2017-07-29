Бюджет на 2017 год утверждён

В четверг состоялась 20 внеочередная сессия 25 созыва горрайсовета народных депутатов. В ней приняли участие глава государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов, депутаты Верховного Совета Андрей Сафонов и Вадим Кравчук, заместители главы госадминистрации Юрий Молдовский, Сергей Палий и Сергей Костюк, руководители предприятий, организаций, силовых структур и ведомств. Вел заседание председатель Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов Вадим Лозовский. В повестке дня – 8 вопросов…

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