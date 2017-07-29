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Главный финансовый документ под контролем общественности

29.07.2017

IMG_0275-111В Рыбнице состоялись общественные слушания по проекту местного бюджета на 2017 год. Такая форма заседания проводится впервые по инициативе местной госадминистрации в рамках требования закона «Об общественных слушаниях». В них приняли участие глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов, председатель горрайсовета народных депутатов Вадим Лозовский, заместители главы Сергей Костюк, Сергей Палий и Юрий Молдовский,  депутаты, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, а также жители города и района…

Продолжение читайте в газете «Новости» №30.

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