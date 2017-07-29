Главный финансовый документ под контролем общественности

В Рыбнице состоялись общественные слушания по проекту местного бюджета на 2017 год. Такая форма заседания проводится впервые по инициативе местной госадминистрации в рамках требования закона «Об общественных слушаниях». В них приняли участие глава госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Вячеслав Фролов, председатель горрайсовета народных депутатов Вадим Лозовский, заместители главы Сергей Костюк, Сергей Палий и Юрий Молдовский, депутаты, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, а также жители города и района…

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