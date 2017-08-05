Вся ваша жизнь — под стук колёс

Чистотой, архитектурной простотой и скромностью встречает горожан и гостей Рыбницы городской железнодорожный вокзал. Грузовые вагоны один за другим поступают на подъездные пути. Кругом люди в оранжевых жилетках. Кто-то пристально осматривает и проверяет прибывший состав, кто-то следит за правильным его движением по железнодорожным путям, кто-то выполняет их ремонт, обслуживание и уборку. Никто без работы не сидит. Железная дорога, как путеводная нить, образовала особый мир, где поезд похож на огромного стального зверя, который, словно укрощенный, выполняет назначенную работу. А высокий уровень техническому состоянию железнодорожного полотна и подвижного состава обеспечивают специалисты и рабочие высокой квалификации…

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