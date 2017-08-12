Их труд заслуживает самой высокой оценки

Все в нашей жизни начинается со строительства как в прямом, так и переносном смысле. Мы строим себя как личность, начиная все с возведения фундамента, где закладываются знания, умения, навыки. Благодаря усилиям и упорному труду, создается самое лучшее для комфортной жизни. Дома, больницы, магазины, кинотеатры – это то, с чем мы сталкиваемся день ото дня. А все эти творения – результат кропотливой работы строителей. Но какое же строительство без главного компонента – цемента?!…

Продолжение читайте в газете «Новости» №32.