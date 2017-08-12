Мы обещаем вам войны во веки не забыть

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и наша задача – как можно больше узнать о подвиге наших родных и близких – защитниках Приднестровья. Война в 1992 году, развязанная националистической Молдовой против молодой республики, оставила глубокий след в душе каждого человека. Отвоеванный мир достался большой ценой, было пролито много крови за свободу и независимость Родины. Своей жизнью мы обязаны тем, кто, не испугавшись войны, сражался до последнего вздоха. Сотни приднестровцев погибли за свою отчизну, оставив свои семьи. А ведь они были чьими-то мужьями, детьми, родителями. Именно их мы должны благодарить за подаренную нам жизнь. И теперь мы обязаны говорить о горечи потерь и величии этого народного подвига. Нельзя переоценить и тот вклад, который внес рыбничанин Леонид Билык в спокойное и мирное будущее Приднестровья…

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