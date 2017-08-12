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Вся мощь — в литых артериях стальных

12.08.2017

IMG_1217-111Поезда и локомотивы, рельсовые магистрали и станции. Все это железная дорога. Она обладает своей атмосферой. Гул движущегося состава, стук колес, облако серого дыма и бесконечная цепочка вагонов. Находясь на перроне или пешеходном мосту, который простирается над железнодорожными путями, ты оказываешься словно в другой реальности. Вокруг огромные металлические механизмы, будоражащие сердце и ум своими габаритами. Однако справиться с таким железным «чудищем» и укротить его удается лишь железнодорожникам. Машинист, техник, дежурный по станции, вагонник – в их руках весь процесс жизнедеятельности железнодорожной станции…

Продолжение читайте в газете «Новости» №32.

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