«Хлеб — всему голова»

Нет большей радости для тружеников полей, чем богатый урожай, как награда за работу, упорство и терпение. Труд хлебороба благороден и почетен во все времена. Тимирязев сказал: «Тот, кто сумеет вырастить два колоса на том месте, где рос один, навеки заслужит благодарность человечества». В клубе села Малый Молокиш собрались люди, чья воля, энергия и труд позволили с успехом завершить первый этап уборочной страды, – герои жатвы. Здесь в рамках творческого марафона «Культура – душа народа» прошло мероприятие «Хлеб – всему голова»…

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