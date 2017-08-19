Портрет среднестатистического безработного

Вы потеряли работу. Уволили или фирма ликвидировалась – не важно. Важно, что была работа, а теперь ее – нет. И завтра не придется вскакивать по будильнику, торопливо собираться и заниматься привычным делом. Встает уже другой вопрос – с чего начать поиски нового рабочего места? Ведь, как правило, поиски работы – довольно хлопотное занятие. Тем, кто ищет свободные вакансии, приходится прилагать немало усилий, ежедневно просматривая газеты и доски объявлений в Интернете, а также обивать пороги различных учреждений и организаций. А при долгом отсутствии работы теряется квалификация и становится невозможным найти профессию по специальности…

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