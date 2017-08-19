Вам — наше призвание

В честь профессионального праздника представители строительной отрасли – цементники – принимали поздравления. На Рыбницком цементном комбинате состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие министр регионального развития и промышленности Николай Глига, заместитель министра экономического развития Наталья Ситкина, депутаты Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук и Андрей Сафонов, председатель Рыбницкого горрайсовета народных депутатов Вадим Лозовский, заместители главы госадминистрации Рыбницкого района и г. Рыбницы Сергей Палий и Юрий Молдовский, генеральный директор ЗАО «РЦК» Вадим Скоробогатько, коллектив комбината, а также руководители предприятий города…

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