Хлеб, кондитерка, семечки и квас — это про нас

Витрина фирменного магазина ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» ломится от изобилия. Здесь хлебобулочные, кондитерские изделия, а еще желто-чёрные упаковки семечек – это также их продукция. На улице – точка продажи кваса, куда то и дело подходят утомленные жарой люди. Кто-то довольствуется маленьким стаканчиком, а кто- то уносит этот прохладительный напиток в емкости побольше. О том, чем живет сегодня предприятие, рассказал директор ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» Владимир Сычёв…

Продолжение читайте в газете «Новости» №33.