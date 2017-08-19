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Хлеб, кондитерка, семечки и квас — это про нас

19.08.2017

IMG_0405-111Витрина фирменного магазина ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» ломится от изобилия. Здесь хлебобулочные, кондитерские изделия, а еще желто-чёрные упаковки семечек – это также их продукция. На улице – точка продажи кваса, куда то и дело подходят утомленные жарой люди. Кто-то довольствуется маленьким стаканчиком, а кто- то уносит этот прохладительный напиток в емкости побольше. О том, чем живет сегодня предприятие, рассказал директор ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» Владимир Сычёв…

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