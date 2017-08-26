Государственная поддержка инвалидов-защитников

Первого сентября в республике начинается учебный год. В этот день не только тысячи школьников сядут за парты, а и сотни юношей и девушек вольются в новый ритм самостоятельной жизни. Им предстоит постигать азы высшего образования. Уже сейчас с трепетом и волнением ждут этого события. Ведь каждый из них понимает, что жизнь студента отличается от привычной жизни того же школьника. Это со стороны может показаться, что школьник и студент – почти одно и то же: занятия, конспекты, экзамены. На самом деле студенческая жизнь полна определенных трудностей и сложностей, а вместе с тем это незабываемая пора. Приобретенные в вузе знания станут стартовой основой профессионального развития в будущем. Поэтому о серьезном отношении к учебе следует задуматься именно сегодня, в начале пути учебного процесса…

Продолжение читайте в газете «Новости» №34.