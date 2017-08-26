Их призвание — помогать другим

Многие называют их труд искусством. Если быть точнее – искусством человечности. Есть мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока с тобой не приключится горе, разделяющее жизнь на «до» и «после». Люди часто видят этот мир, но предпочитают туда не заглядывать. Кто же живет там? Осунувшаяся или беспомощная бабушка, вынужденная еле-еле сводить концы с концами, пожилой мужчина, плачущий на лавочке от одиночества и тоски – некому руку протянуть… Социальные работники – это те люди, которые осознанно становятся частью «другого» мира, знакомятся с его жителями и выбирают своим жизненным принципом быть рядом с ними…

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