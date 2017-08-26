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Повышать нельзя, оставить

26.08.2017

Какой должна быть арендная плата за учебники в нынешнем учебном году – главный вопрос совещания главы правительства с вице-премьерами и руководством Министерства просвещения…

Продолжение читайте в газете «Новости» №34.

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