Заседание общественного совета

В конференц-зале госадминистрации состоялось очередное заседание Общественного совета. В его работе принял участие заместитель главы госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района по социальным вопросам Юрий Молдовский. В ходе совещания председатель Общественного совета Татьяна Рак рассказала о своем участии в заседании президиума Общественной палаты ПМР, а члены Общественного совета рассмотрели поступившие в их адрес жалобы и обращения от жителей города и района за истекший период…

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