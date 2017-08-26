Весело и дружно убираться нужно Повышать нельзя, оставить Заседание общественного совета Горячая пора коммунальщиков Государственная поддержка инвалидов-защитников
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Заседание общественного совета

26.08.2017

IMG_2115-111В конференц-зале госадминистрации состоялось очередное заседание Общественного совета. В его работе принял участие заместитель главы госадминистрации г. Рыбницы и Рыбницкого района по социальным вопросам Юрий Молдовский. В ходе совещания председатель Общественного совета Татьяна Рак рассказала о своем участии в заседании президиума Общественной палаты ПМР, а члены Общественного совета рассмотрели поступившие в их адрес жалобы и обращения от жителей города и района за истекший период…

Продолжение читайте в газете «Новости» №34.

Новости Комментарии закрыты