Первый звонок позвал на урок

Первого сентября все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя. Именно в этот день во всех учреждениях образования прозвучал первый звонок, возвестивший о начале нового учебного года. В этом году в нашем городе и районе более 700 первоклашек становятся на трудовую вахту, входя в чудесный, познавательный мир знаний. Не менее волнующим и запоминающимся оказался этот день и для 551 ученика 11 классов, ведь для них этот учебный год станет последним…

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