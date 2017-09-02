Праздник чести, мужества и долга

Их профессиональная деятельность сложная, насыщенная, многогранная. И неспроста. По долгу службы приходится принимать и рассматривать жалобы и заявления от граждан, общаться с лицами, вызванными для дачи объяснений в ходе проверок нарушений законности, взаимодействовать с должностными лицами различных органов государственной власти и управления, участвовать в судебных разбирательствах. Главное направление работы – следить за соблюдением законов всеми органами власти, должностными лицами, а также защищать интересы граждан. Все это входит в задачи прокуратуры, которая гарантирует и обеспечивает главенство закона без ограничений, следит за неотвратимостью наказаний для нарушителей. С момента своего существования она является тем самым государственным органом, в который каждый человек обращается с любыми своими проблемами и бедами в поисках высшей правды…

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