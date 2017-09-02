Спешит быть сильной судьбе наперекор

Активная, целеустремленная, пробивная. Ее называют женщиной со стальным характером и молодой душой. В свои 76 лет она еще полна сил и энергии, хотя уже и здоровье подводит. Однако стоически все переносит. Еще с детства привыкла сама за себя постоять. Росла в непростых условиях, рано повзрослела. А все потому, что детские годы пришлись на время Великой Отечественной войны. Маму забрали на фронт, воспитывала бабушка. Пришлось немало пройти испытаний на выносливость, силу воли, смелость и мужество. Потому и отчасти мужские задатки в характере. И профессию под стать выбрала – строительное дело, которому посвятила всю жизнь. В 90-е годы стояла у истоков образования республики, защищала ее, вырастила детей, теперь воспитывает внуков и участвует в общественной жизни города. Героиня моего материала Светлана Лыжина, защитница Приднестровья, стоявшая у его истоков…

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