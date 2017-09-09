30 лет — пора расцвета

1 сентября. Легкий осенний занавес открывал перед взглядом восхищенных жителей микрорайона Вершигоры прекрасный храм науки. В первый погожий осенний денек 30 лет назад Рыбницкая школа №11 впервые гостеприимно распахнула двери своим первым ученикам. Они, затаив дыхание, вошли в классы, познакомились с первыми учителями, окунулись в мир знаний. Для них школа стала «вторым домом», где рождалось истинное понимание мира, где возможно преодоление времени и пространства. Годы сменяют десятилетия, меняется мир, что-то теряется вдалеке, но одно остается неизменным – каждый день в этот дом приходят дети. В эту обитель детства, уюта и добра приходят для того, чтобы понять, для чего мы живем, чтобы научиться любить этот удивительный и меняющийся мир…

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