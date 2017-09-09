На благо судеб одиноких

Одинокая и беззащитная бабушка одна сидит в четырех стенах квартиры. Ее единственным спутником долгое время остается телевизор. Без конца щелкая на пульте каналы, она пытается найти что-то интересное, чтобы отвлечься от грустных мыслей: «Никому не нужна: дети разъехались кто куда, совсем забыли про родительский дом». А ведь силы у одинокой пенсионерки бабы Вали уже не те – еле-еле себя обихаживает. А сколько таких старушек, которые свой век коротают одни?! А если бы они знали, что могут обратиться в Службу социальной помощи, в их жизни появились бы яркие краски. Вот и у Валентины Петровны теперь вместо серых скучных дней появилось много разных полезных дел и увлечений. А все потому, что ее посещает социальный работник. И она безмерно благодарна Рыбницкой службе социальной помощи за отзывчивость и милосердие…

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