Ярмарка гуляла, гостей зазывала «Мы славу поем Приднестровью» На благо судеб одиноких Сердце, открытое людям Первокурсникам — дорогу!
Реклама

Газета,
которая всегда
рядом с Вами!
«  
  »

Первокурсникам — дорогу!

09.09.2017

Первое сентября в университете волнительно для всех – и для преподавателей, и старшекурсников. Но особенным этот день становится, конечно же, для первокурсников. Еще недавно они были абитуриентами, а теперь уже с гордостью переступают порог высшего учебного заведения, где в ближайшие 4 года окунутся в учебный процесс и будут изучать огромное количество ранее не известных тем и предметов. Но и вместе с тем студенческая жизнь наполнена красками и всевозможными мероприятиями, которые запомнятся на всю жизнь. Одно из них – посвящение в студенты…

Продолжение читайте в газете «Новости» №36.

Новости Комментарии закрыты