Первокурсникам — дорогу!

Первое сентября в университете волнительно для всех – и для преподавателей, и старшекурсников. Но особенным этот день становится, конечно же, для первокурсников. Еще недавно они были абитуриентами, а теперь уже с гордостью переступают порог высшего учебного заведения, где в ближайшие 4 года окунутся в учебный процесс и будут изучать огромное количество ранее не известных тем и предметов. Но и вместе с тем студенческая жизнь наполнена красками и всевозможными мероприятиями, которые запомнятся на всю жизнь. Одно из них – посвящение в студенты…

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