Вновь вернуться в школу?!

Уроки, школьный звонок, шум ребятни, бегущей по коридору. Все это – знакомая нам с детства школа. Для каждого из нас она что-то значит. Ведь здесь мы проводим немалый отрезок нашей жизни. Одноклассники и учителя становятся для нас одной большой и дружной семьей. Учась в школе, мы так мечтаем поскорее окунуться во взрослую жизнь, попробовать себя в разной роли, почувствовать себя наравне со старшими. А когда сталкиваемся с трудностями и преградами, понимаем, что именно школьная жизнь – самая беззаботная и радужная. Ах, если бы время вернуть вспять и снова оказаться за школьной партой…

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