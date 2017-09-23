555 — солидный юбилей

В череде осенних праздников для жителей села Белочи один из важных – День рождения села. Белочи – одно из прекрасных сел нашего района, село с богатой историей, которое всегда славилось своими жителями. Глубокими корнями оно уходит в историческое прошлое. Имеет свои обычаи, исторические, местные названия, которые передавались из поколения в поколение. Когда-то эта местность называлась Белобоче, а речка – Белая. Название местности произошло от того, что на склонах холмов белая глина…

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