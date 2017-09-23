И профессионал, и замечательный руководитель

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее почетной, но в тоже время и наиболее тяжелой. Умение передать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям, – это талант.

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее влияние на формирование его характера и мировоззрения. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. Сегодня хочется рассказать о таком учителе, директоре Гидиримской общеобразовательной школы Хромцовой Любовь Михайловне…

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