МУПЦ — дорога к профессии

И вот непослушный локон находит свое место в прическе.

– Последний штрих и….готово, – говорит Марина, разворачивая кресло к зеркалу.

– Замечательно, – расплылась в улыбке клиентка. – А можно узнать, где вы проходили обучение?

– Начинала в МУПЦ, – говорит девушка. – Там мне и привили любовь к этой профессии, овладела ее азами. Потом были различные курсы, участие в конкурсах, повышение квалификации. Но путь к этой профессии мне показали именно в МУПЦ.

Я больше чем уверена, что таких положительных отзывов в адрес этого образовательного учреждения почти за 35 лет его работы можно услышать немало…

Продолжение читайте в газете «Новости» №38.